Землетрясение произошло на севере Бурятии





Энергетический класс 9,8, магнитуда по формуле для Байкальского региона 3,2, уточняет «Интерфакс-Сибирь».

Землетрясение произошло вечером в воскресенье на восточном побережье озера Байкал в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает «» со ссылкой на Байкальский филиал Геофизической службы РАН.По оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован 15 сентября в 20:27 по местному времени в точке с координатами 54.67 градусов северной широты, 110.05 восточной долготы - в труднодоступной малонаселенной таежной местности в 27,5 км от Байкала.