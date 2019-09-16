Землетрясение произошло на севере Бурятии

Подземный толчок зафиксирован вблизи Байкала
Землетрясение произошло вечером в воскресенье на восточном побережье озера Байкал в Северо-Байкальском районе Бурятии. Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь
» со ссылкой на Байкальский филиал Геофизической службы РАН.
По оперативным данным, подземный толчок был зафиксирован 15 сентября в 20:27 по местному времени в точке с координатами 54.67 градусов северной широты, 110.05 восточной долготы - в труднодоступной малонаселенной таежной местности в 27,5 км от Байкала.
Энергетический класс 9,8, магнитуда по формуле для Байкальского региона 3,2, уточняет «Интерфакс-Сибирь».
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Подземный толчок зафиксирован вблизи Байкала
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