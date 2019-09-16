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На пожаре в десятиэтажке в Иркутске спасли шесть человек

На пожаре в десятиэтажке в Иркутске спасли шесть человек
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Их спустили по лестничному маршу из задымлённого этажа

15 сентября утром в многоквартирном жилом доме Иркутске огнеборцы спасли жильцов и ликвидировали пожар на 10 этаже.

Сообщение о задымлении в десятиэтажном кирпичном доме по улице Лермонтова поступило на пульт диспетчера пожарной охраны в половине десятого утра. На момент прибытия первого подразделения огнеборцев единственный подъезд был заполнен дымом.

- Звено газодымозащитной службы было направлено на спасение людей. День выходной многих жильцов не было дома, других же пришлось сначала разбудить, а потом без паники эвакуировать, - отметил руководитель тушения пожара Евгений Гибадуллин.

Прежде чем удалось выяснить, что причиной задымления послужил горящий мусор на лестничной клетке 10 этажа, звено газодымозащитной службы по лестничному маршу вывело шесть человек.

Когда жильцы дома оказались в безопасности, огнеборцы в считанные минуты справились с пожаром, который был ликвидирован на площади 3 квадратных метра. По предварительным данным причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём: непотушенная сигарета, брошенная в мусорный пакет, воспламенила содержимое. Все обстоятельства происшествия и ущерб пожара будут установлены в ходе дознания, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.
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