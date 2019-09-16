ДТП произошло в Прибайкальском районе
Вечером в воскресенье в Прибайкальском районе Бурятии сбили 14-летнюю девушку.
- 59-летний водитель «Рено Дастер», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении посёлка Ильинка, на 405 км. автодорог Р-258 «Иркутск – Чита» на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на пешехода, - сообщает УГИБДД по Бурятии.
В результате ДТП подросток получила травмы различной степени тяжести.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне в Бурятии произошло несколько ДТП с пострадавшими. В опрокинувшемся «Фольксваген Поло» пострадали два человека. В тройном ДТП травмы получил водитель «Тойоты Спринтер».
В Бурятии на «зебре» сбили 14-летнюю девушку
Происшествия, Фото:
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