ДТП произошло в воскресенье в Кижингинском районе
В 17.50 часов 49-летний водитель «Фольксваген Поло», следуя по автодороге «Кижинга – Хуртэй», не справился с управлением. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся.
Водитель и 50-летний пассажир доставлены в медицинское учреждение, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в Иволгинском районе в тройном ДТП пострадал водитель «Тойоты Спринтер».
В Бурятии в ДТП пострадали водитель и пассажир «Фольксвагена»
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