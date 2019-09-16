На Селенге в Бурятии поймали омулёвого браконьера

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

У него изъяли орудие лова и омуль



Транспортные полицейские в ходе рейда на реке Селенга задержали жителя Кабанского района Бурятии, незаконно ловившего рыбу.



Правоохранители изъяли у задержанного орудия лова и незаконно выловленный омуль. Общий ущерб, причинённый действиями браконьера, составил более 50 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.



Незаконный вылов омуля влечёт уголовную ответственность по статье «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Нарушителям грозит до двух лет лишения свободы.



