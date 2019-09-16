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В Бурятии в опрокинувшейся машине пострадала водитель

В Бурятии в опрокинувшейся машине пострадала водитель
Происшествия, 
Женщина-водитель получила травмы в аварии в Мухоршибирском районе Бурятии

В воскресенье 35-летняя водитель «Тойоты Виш», следуя по просёлочной дороге от села Хошун Узур в направлении села Харьястка, не справилась с управлением и совершила опрокидывание.

Водитель получила травмы различной степени тяжести. Она была госпитализирована в районную больницу, сообщает УГИБДД по Бурятии.

Как сообщал «Байкал-Daily», также накануне в тройном ДТП в Иволгинском районе пострадал водитель.

ДТП
 
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