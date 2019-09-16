В Бурятии в тройном ДТП пострадал водитель

Крупное ДТП произошло в Иволгинском районе
В воскресенье, 16 сентября в Иволгинском районе Бурятии, на трассе А-340 «Улан-Удэ – Кяхта» произошло тройное ДТП. Об этом сообщили в УГИБДД по Бурятии.
Аварию устроил утром 40-летний водитель «Тойоты Спринтер», ехавший в направлении Улан-Удэ. Он совершил столкновение с впереди идущим микроавтобусом «Ссанг Йонг Истана» под управлением 36-летнего водителя. После совершил касательное столкновение с «Тойотой Калдина».
В результате ДТП «Тойоту Спринтер» сильно помяло.
Водитель получил травмы различной степени тяжести и был доставлен в медицинское учреждение.
Как сообщал «Байкал-Daily», в конце прошлой недели пьяная девушка без прав врезалась в патрульную машину ДПС
.
Он ехал в маршрутном такси вместе с потерпевшей и видел, как на сиденье выпал телефон
Он находился в состоянии алкогольного опьянения
Он отобрал у неё телефон
Она украла 13 тысяч рублей
Они вторглись в её квартиру, унесли с собой телевизор, а также отобрали деньги у пожилой женщины
Он проник ночью в припаркованный микроавтобус
Видимых телесных повреждений у мужчины не выявлено
Столкнулись «Тойота Креста» и «Рено Сандеро»
Участник митинга помещён в ИВС
Мужчина отправил письмо из колонии особого режима в Забайкалье
Ей грозит лишение свободы на срок до шести лет
Преступник сбежал при конвоировании из Улан-Удэ
Мужчина был ранее судим
Цена на АИ-98 осталась без изменений
Авария произошла вчера вечером в Солдатском