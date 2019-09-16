Мошенники позвонили пенсионерке через несколько минут после выкладки резюме
В полицию Улан-Удэ с заявлением о краже обратилась 61-летняя горожанка. Женщина сообщила, что искала в Интернете объявления о работе и на одном из сайтов заполнила анкету-резюме.
Спустя несколько минут женщине позвонила неизвестная и предложила удалённую работу. Собеседница попросила пенсионерку зарегистрировать электронный кошелёк.
Затем с гражданкой связался «представитель работодателя», который объяснил ей, что для удалённой работы необходимо скачать программное обеспечение и запустить его. Пенсионерка выполнила все требования неизвестных и установила на свой компьютер программное обеспечение, которое на самом деле являлось приложением для удалённого доступа.
Мошенники, заполучив доступ к компьютеру женщины, используя компьютерную версию мобильного банка, похитили со счетов 80 тысяч рублей. Пропажу денег гражданка обнаружила лишь на следующее утро.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Улан-удэнка лишилась денег при поиске работы
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