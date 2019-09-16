В Забайкалье мужчина угнал машину отца

Он находился в состоянии алкогольного опьянения



В минувшую пятницу днём в полицию в селе Улёты в Забайкалье поступило сообщение об угоне машины «SsangYong Actyon». Ориентировка на автомобиль незамедлительно была передана наружным нарядам полиции.



Во время патрулирования улиц сотрудники ГИБДД увидели угнанный автомобиль. За рулём машины находился в состоянии алкогольного опьянения 30-летний сын заявителя. Гражданин доставлен в отдел полиции. После установления всех обстоятельств действиям задержанного будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.

