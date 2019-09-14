В Бурятии в ДТП пострадал 62-летний водитель «Рено»

Столкнулись «Тойота Креста» и «Рено Сандеро»
Сегодня около 12 часов дня в Тарбагатайском районе Бурятии произошло ДТП. 29-летний водитель машины «Тойота Креста» совершил столкновение с впереди идущим автомобилем «Рено Сандеро».
Пострадал 62-летний водитель «Рено». После осмотра медиками мужчину отпустили домой, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», накануне на улице Гурульбинская в Улан-Удэ произошло тройное ДТП. Момент аварии
попал на видеокамеру.
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