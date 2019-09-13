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Забайкалец отнял у больного человека бензопилу

Забайкалец отнял у больного человека бензопилу
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Грабёж произошёл в результате ссоры с сиделкой болеющего

В Карымском районе в полицию поступило заявление от имеющего проблемы со здоровьем 58-летнего жителя посёлка Дарасун. У него отняли бензопилу стоимостью 14 тысяч рублей.

Накануне преступления в дом мужчины пришла его сиделка. Между ней и её знакомыми произошёл конфликт. В результате один из мужчин забрал пилу, принадлежащую владельцу дома, и скрылся.

Из-за проблем со здоровьем потерпевший не смог своевременно сообщить о произошедшем в полицию, а сиделка намеревалась скрыть факт совершения преступления. Информация в органы внутренних дел поступила спустя месяц.

Подозреваемым оказался 30-летний ранее судимый за аналогичные преступления житель села Маккавеево. От него получены признательные показания. Выяснилось, что бензопилу подозреваемый продал неизвестным на федеральной автодороге за одну тысячу рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж», сообщили в УМВД по Забайкальскому краю.

грабеж
 
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