В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали с поличным

- На просьбу предоставить правоустанавливающие документы, правонарушитель сознался, что спилил сосны незаконно, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.









Лесники увидели свежие следы волочения в лесах Бичурского района Бурятии. Идя по следам, они обнаружили мужчину за рулём трактора, который волочил свежеспиленные деревья.Выяснилось, что мужчина заготовил около 12 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 96 тысяч рублей.Нарушителем оказался житель села Гутай Бичурского района.Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82» и бензопила «Husqvara» были изъяты.В отношении правонарушителя составлены протоколы за незаконную рубку и за нарушение правил пожарной безопасности. Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.