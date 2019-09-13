 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

13 Сентября

12 Сентября

Популярное

В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали с поличным

В Бурятии «чёрного лесоруба» поймали с поличным
Происшествия,  Фото:РАЛХ
Мужчина на тракторе волочил деревья

Лесники увидели свежие следы волочения в лесах Бичурского района Бурятии. Идя по следам, они обнаружили мужчину за рулём трактора, который волочил свежеспиленные деревья.

- На просьбу предоставить правоустанавливающие документы, правонарушитель сознался, что спилил сосны незаконно, - сообщает пресс-служба Республиканского агентства лесного хозяйства.



Выяснилось, что мужчина заготовил около 12 кубометров древесины. Ущерб, причинённый лесному фонду, составил более 96 тысяч рублей.

Нарушителем оказался житель села Гутай Бичурского района.

Незаконно заготовленная древесина, трактор «МТЗ-82» и бензопила «Husqvara» были изъяты.

В отношении правонарушителя составлены протоколы за незаконную рубку и за нарушение правил пожарной безопасности. Все материалы переданы в ОМВД по Бичурскому району для принятия правового решения и возбуждения уголовного дела.

Лесники напоминают, что за нарушения в лесу предусмотрена уголовная и административная ответственность.

черные лесорубы
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье взяточница досрочно оплатила штраф в 6 миллионов
В Забайкалье взяточница досрочно оплатила штраф в 6 миллионов
Происшествия, 13.09.2019
Должница добросовестно выплатила крупный штраф раньше срока
В Бурятии сгорели вещи строителей
В Бурятии сгорели вещи строителей
Происшествия, 13.09.2019
В посёлке Колхозный Заиграевского района горел строительный вагончик
В Бурятии сгорел жилой дом
В Бурятии сгорел жилой дом
Происшествия, 13.09.2019
Жильцы дома будут размещены у родственников
Жертва пыток бурятских полицейских: «Требовали, чтобы я стучал им»
Жертва пыток бурятских полицейских: «Требовали, чтобы я стучал им»
Происшествия, 13.09.2019
Задержанный, которого пытали закаменские полицейские, рассказал СМИ, как его душили и били шокером
В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело
В Улан-Удэ на участника протестов возбудили уголовное дело
Происшествия, 12.09.2019
Уголовное дело возбудили на человека, распылившего газовый баллончик в росгвардейца
Задержанному Дмитрию Баирову в Улан-Удэ дали ещё 10 суток ареста
Задержанному Дмитрию Баирову в Улан-Удэ дали ещё 10 суток ареста
Происшествия, 12.09.2019
Признанного виновным в организации несанкционированного митинга Дмитрия Баирова наказали ещё за два правонарушения
Житель Бурятии воровал аккумуляторы и наборы ключей
Житель Бурятии воровал аккумуляторы и наборы ключей
Происшествия, 12.09.2019
Украденное парень сдал в пункт приёма металла
В Бурятии «чёрный лесоруб» убегал от инспекторов
В Бурятии «чёрный лесоруб» убегал от инспекторов
Происшествия, 12.09.2019
Он выскочил через пассажирскую дверь
Двое жителей Бурятии украли металлические столбы
Двое жителей Бурятии украли металлические столбы
Происшествия, 12.09.2019
Они вывезли сначала пять столбов, спустя месяц – ещё четыре
В Иркутске задержали 63-летнего продавца гашиша
В Иркутске задержали 63-летнего продавца гашиша
Происшествия, 12.09.2019
Его задержали с поличным, когда он пытался продать наркотик
История с нападением на школьника в Улан-Удэ получила неожиданное развитие
История с нападением на школьника в Улан-Удэ получила неожиданное развитие
Происшествия, 12.09.2019
Водитель, которого школьник обвинил в нападении, рассказал свою версию событий
Росгвардия Бурятии перешла в режим повышенной готовности
Росгвардия Бурятии перешла в режим повышенной готовности
Происшествия, 12.09.2019
Причиной стали угрозы минирования школ, детсадов, торговых центров и храмов
Двум забайкальцам грозят пожизненные сроки за жестокие убийства
Двум забайкальцам грозят пожизненные сроки за жестокие убийства
Происшествия, 12.09.2019
Оба мужчины совершили убийства на глазах малолетних детей
В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника
В Иркутской области разыскали заблудившегося грибника
Происшествия, 12.09.2019
Мужчина оставил сотовый телефон в машине, ушёл в лес и заблудился

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^