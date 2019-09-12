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Житель Бурятии воровал аккумуляторы и наборы ключей

Житель Бурятии воровал аккумуляторы и наборы ключей
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
Украденное парень сдал в пункт приёма металла

В Иволгинском районе задержали подозреваемого в краже имущества у 43-летнего жителя садового товарищества. Вором оказался неработающий 21-летний житель района.

В одну из мартовских ночей он украл из большегруза, находившегося на ремонте в ограде дома, две аккумуляторных батареи и три набора ключей. Ущерб составил 36 тысяч рублей.

Украденное парень сдал в пункт приёма металла.

Выявлена его причастность ещё к двум кражам аккумуляторов, совершённым на территории Иволгинского района. Причем одна из них – у того же владельца большегруза.

Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.

Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
кража
 
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