Житель Бурятии воровал аккумуляторы и наборы ключей

Украденное парень сдал в пункт приёма металла



В Иволгинском районе задержали подозреваемого в краже имущества у 43-летнего жителя садового товарищества. Вором оказался неработающий 21-летний житель района.



В одну из мартовских ночей он украл из большегруза, находившегося на ремонте в ограде дома, две аккумуляторных батареи и три набора ключей. Ущерб составил 36 тысяч рублей.



Украденное парень сдал в пункт приёма металла.



Выявлена его причастность ещё к двум кражам аккумуляторов, совершённым на территории Иволгинского района. Причем одна из них – у того же владельца большегруза.



Ранее молодой человек к уголовной ответственности не привлекался.



Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

