Двое жителей Бурятии украли металлические столбы

Они вывезли сначала пять столбов, спустя месяц – ещё четыре



10 сентября в отделение полиции в посёлке Онохой поступило заявление о краже на участке в СНТ «Подснежник». Неизвестные выкопали и украли девять металлических столбов, необходимых для ограждения территории. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.



Позже установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители соседнего садового товарищества 38 и 47 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности: за кражи и наркопреступление.



Имущество они крали дважды: вывезли сначала пять столбов, спустя месяц – ещё четыре. Похищенное сдали на металлолом.



Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.

