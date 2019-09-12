Они вывезли сначала пять столбов, спустя месяц – ещё четыре
10 сентября в отделение полиции в посёлке Онохой поступило заявление о краже на участке в СНТ «Подснежник». Неизвестные выкопали и украли девять металлических столбов, необходимых для ограждения территории. Ущерб составил 4,5 тысячи рублей.
Позже установили и задержали подозреваемых. Ими оказались жители соседнего садового товарищества 38 и 47 лет. Оба ранее привлекались к уголовной ответственности: за кражи и наркопреступление.
Имущество они крали дважды: вывезли сначала пять столбов, спустя месяц – ещё четыре. Похищенное сдали на металлолом.
Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Двое жителей Бурятии украли металлические столбы
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