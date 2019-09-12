ДТП произошло на «зебре»
Накануне, 11 сентября, в Улан-Удэ под колёса «Тойоты Ленд Крузер» попала 56-летняя женщина. ДТП произошло на улице Комарова в 19:50 на нерегулируемом пешеходном переходе.
За рулём иномарки находился 83-летний дедушка.
Женщина получила ушибы правой голени и правой стопы, после осмотра отпущена домой. Водитель трезвый, сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
На днях в Бурятии задержали водителя, насмерть сбившего женщину и скрывшегося с места ДТП. Мужчина был пьян, но заявил, что выпил уже после наезда.
В Улан-Удэ «Лэнд Крузер» сбил пенсионерку
Происшествия, Фото:
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