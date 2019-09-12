Водитель утверждает, что в момент ДТП ему стало плохо
В минувший понедельник около 8 часов утра в Иркутске водитель машины «Киа Рио» не справился с рулевым управлением и наехал на две припаркованные иномарки. После этого находящийся за рулем человек скрылся в неизвестном направлении. Его зафиксировала камера видеонаблюдения.
Сотрудники ДПС разыскали виновника происшествия, допустившего еще одно столкновение с машиной позднее. Им оказался 56-летний иркутянин. Мужчина утверждал, что в момент ДТП ему стало плохо за рулём, и он вынужденно уехал за лекарствами. «Я сердечник, мне стало плохо, уехал за таблетками», - сказал он полицейским.
Однако, как предполагают дорожные полицейские, водитель покинул место ДТП в связи с тем, что находился в состоянии опьянения, а добровольная явка в подразделение Госавтоинспекции – возможность забрать свой автомобиль со штрафплощадки.
По решению мирового судьи за оставление места ДТП дважды ему назначено наказание в виде 10 суток административного ареста, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин наехал на три иномарки и скрылся
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