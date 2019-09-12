В Бурятии ликвидировали один лесной пожар

По состоянию на утро 12 сентября, лесных пожаров в республике не зарегистрировано
За прошедшие сутки был обнаружен один лесной пожар в Заиграевском районе, возникший в результате неосторожного обращения с огнём.
На тушении работали 11 человек из числа лесной охраны. Очаг возгорания ликвидирован на площади 0,25 га.
По состоянию на утро 12 сентября, лесных пожаров не зарегистрировано.
В Бурятии действует особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.
При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.
Причины падения неизвестны
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