В Бурятии ликвидировали один лесной пожар



За прошедшие сутки был обнаружен один лесной пожар в Заиграевском районе, возникший в результате неосторожного обращения с огнём.



На тушении работали 11 человек из числа лесной охраны. Очаг возгорания ликвидирован на площади 0,25 га.



По состоянию на утро 12 сентября, лесных пожаров не зарегистрировано.



В Бурятии действует особый противопожарный режим, сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.



При обнаружении очагов возгорания необходимо сообщать в ближайшее лесничество или по телефону «горячей линии» (83012) 20-44-44.



