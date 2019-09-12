В Иркутской области крали нефть из магистрального нефтепровода

В СНТ обнаружены два большегруза, оборудованные цистернами, в которых находилось около 10 тонн нефти



Пресечена противоправная деятельность подозреваемых в хищении нефти из магистрального нефтепровода «Красноярск-Иркутск».



В дежурную часть поступило сообщение от сотрудников службы безопасности нефтяной компании о том, что в 900 метрах от федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» обнаружена незаконная врезка.



- На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, сотрудниками которой на глубине около 30 сантиметров найден металлический кран, закреплённый к армированной 15-миллиметровой трубе, ведущей к нефтепроводу. Расстояние от крана до врезки составило 700 метров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.



В районе одного из садоводческих товариществ обнаружены две большегрузные автомашины, оборудованные цистернами, в которых находилось около 10 тонн нефти. Кроме того, в отдел полиции доставлен 37-летний ранее неоднократно судимый водитель машины ВАЗ, который находился на стоянке автоцистерн и попытался скрыться при виде оперативников.



Стражи правопорядка обнаружили и изъяли следы пальцев рук, шланги с шаровыми кранами, бинокль, портативные зарядные устройства.



Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».



Сейчас проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление всех причастных к нелегальной деятельности, а также выясняется сумма причинённого ущерба.



