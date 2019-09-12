Несколько улиц в Улан-Удэ под утро остались без света

Ремонтные работы продолжатся сегодня



12 сентября в 5:10 по неизвестным причинам произошло отключение электроэнергии в микрорайоне Аршан в Улан-Удэ. Под отключение попали водоналивной резервуар МУП «Водоканал» ул. Дзержинского 58д., частный сектор улиц Дарвина, Подлесная, Радищева, Семейная, Кедровая, Высоцкого, Градостроителей, Аршанская.



В 6:30 запитали улицы Семейная, Кедровая, Высоцкого, Градостроителей, Аршанская. Время отключения составило 1 час 20 минут



Работы продолжатся сегодня, сообщается в оперативной сводке по городу.



