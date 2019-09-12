 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

12 Сентября

11 Сентября

Популярное

В Иркутской области осудят мать за убийство новорождённого

В Иркутской области осудят мать за убийство новорождённого
Происшествия,  Фото:pixabay.com
Мать двоих детей выбросила младенца в лесу на морозе

Жительнице Иркутской области предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».

Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2019 года в посёлке Юрты Тайшетского района вблизи свалки было обнаружено тело новорождённого ребёнка. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребёнок родился живым, однако умер от переохлаждения. Плод находился в ведре.

- На протяжении всего времени сотрудниками полиции и следователями СКР шла непрерывная работа по установлению матери погибшего. В настоящее время женщина установлена, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.

Ею оказалась 42-летняя жительница посёлка Юрты. Она дома родила ребёнка, после чего в связи с трудным материальным положением и наличием ещё двух детей, решила не доставлять малыша в медицинское учреждение.

- Таким образом, женщина совершила убийство новорождённого ребёнка сразу же после родов путём создания для него условий, исключающих его жизнедеятельность, - уточняют в Следкоме.

Следователями СКР с обвиняемой проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
убийство Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На пожаре в Бурятии погибла бабушка
На пожаре в Бурятии погибла бабушка
Происшествия, 12.09.2019
Тело пенсионерки было обнаружено на диване
Несколько улиц в Улан-Удэ под утро остались без света
Несколько улиц в Улан-Удэ под утро остались без света
Происшествия, 12.09.2019
Ремонтные работы продолжатся сегодня 
В Улан-Удэ задержали 17 человек с площади Советов после распыления газа
В Улан-Удэ задержали 17 человек с площади Советов после распыления газа
Происшествия, 12.09.2019
Сегодня ночью на площади Советов разогнали протестующих
В Иркутской области осудят мать за убийство новорождённого
В Иркутской области осудят мать за убийство новорождённого
Происшествия, 12.09.2019
Мать двоих детей выбросила младенца в лесу на морозе  
В Улан-Удэ участники ДТП обвинили дорожные службы в аварии
В Улан-Удэ участники ДТП обвинили дорожные службы в аварии
Происшествия, 11.09.2019
До ремонта дороги на перекрёстке стоял знак «Уступи дорогу», затем его убрали
Житель Саянска продавал «скорость»
Житель Саянска продавал «скорость»
Происшествия, 11.09.2019
Его удалось задержать с поличным  
В Забайкалье мошенники представляются сотрудниками ГИБДД
В Забайкалье мошенники представляются сотрудниками ГИБДД
Происшествия, 11.09.2019
В результате действий аферистов читинка лишилась более пяти тысяч рублей  
В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
Происшествия, 11.09.2019
Обоим осуждённым добавили к сроку по 2 года и 9 месяцев
В Бурятии директор стройфирмы обвиняется в ущербе на 19 миллионов
В Бурятии директор стройфирмы обвиняется в ущербе на 19 миллионов
Происшествия, 11.09.2019
Он завысил цену за работу на военном объекте в Улан-Удэ  
Забайкальцам вернули украденные велосипеды
Забайкальцам вернули украденные велосипеды
Происшествия, 11.09.2019
Один из велосипедов украл парень, возвращаясь с дискотеки  

Забайкалка обокрала спящую знакомую
Забайкалка обокрала спящую знакомую
Происшествия, 11.09.2019
Они ночевали вместе в одном номере гостиницы
В лобовом ДТП в Иркутской области пострадали водители
В лобовом ДТП в Иркутской области пострадали водители
Происшествия, 11.09.2019
Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^