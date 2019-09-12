Мать двоих детей выбросила младенца в лесу на морозе
Жительнице Иркутской области предъявлено обвинение по ст. 106 УК РФ «Убийство матерью новорождённого ребёнка».
Как сообщал «Байкал-Daily», в феврале 2019 года в посёлке Юрты Тайшетского района вблизи свалки было обнаружено тело новорождённого ребёнка. По результатам судебно-медицинской экспертизы было установлено, что ребёнок родился живым, однако умер от переохлаждения. Плод находился в ведре.
- На протяжении всего времени сотрудниками полиции и следователями СКР шла непрерывная работа по установлению матери погибшего. В настоящее время женщина установлена, - сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области.
Ею оказалась 42-летняя жительница посёлка Юрты. Она дома родила ребёнка, после чего в связи с трудным материальным положением и наличием ещё двух детей, решила не доставлять малыша в медицинское учреждение.
- Таким образом, женщина совершила убийство новорождённого ребёнка сразу же после родов путём создания для него условий, исключающих его жизнедеятельность, - уточняют в Следкоме.
Следователями СКР с обвиняемой проводятся необходимые следственные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
В Иркутской области осудят мать за убийство новорождённого
Происшествия, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Тело пенсионерки было обнаружено на диване
Ремонтные работы продолжатся сегодня
Сегодня ночью на площади Советов разогнали протестующих
Мать двоих детей выбросила младенца в лесу на морозе
До ремонта дороги на перекрёстке стоял знак «Уступи дорогу», затем его убрали
Его удалось задержать с поличным
В результате действий аферистов читинка лишилась более пяти тысяч рублей
Обоим осуждённым добавили к сроку по 2 года и 9 месяцев
Он завысил цену за работу на военном объекте в Улан-Удэ
Один из велосипедов украл парень, возвращаясь с дискотеки
Они ночевали вместе в одном номере гостиницы
Школьника спас от расправы прохожий
Он столкнулся с машиной и скрылся с места
Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу
Виновник аварии был пьян