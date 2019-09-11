Обоим осуждённым добавили к сроку по 2 года и 9 месяцев
В Нерчинске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух осуждённых, отбывающих наказание исправительной колонии № 1. Они признаны виновными в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества с применением насилия в отношении сотрудника мест лишения свободы.
Установлено, что у одного из осуждённых во время личного обыска в период выводки сотрудники УФСИН обнаружили и изъяли спичечный коробок, в котором находился лист бумаги с незаконной перепиской. Чтобы скрыть переписку, мужчина начал оказывать сопротивление.
Второй осуждённый из «ложно понятого чувства товарищества» присоединился к приятелю, и они совместно применили к сотрудникам физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья.
Райсуд признал их виновными и назначил им наказание по 2 года 9 месяцев лишения свободы каждому, которое они должны отбывать дополнительно. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
Происшествия, Фото:
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