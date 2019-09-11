 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

Доступная мода: Кировская меховая фабрика представит в Улан-Удэ коллекцию сезона 2019/20

10 Сентября

Популярное

В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку

В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Обоим осуждённым добавили к сроку по 2 года и 9 месяцев

В Нерчинске суд вынес приговор по уголовному делу в отношении двух осуждённых, отбывающих наказание исправительной колонии № 1. Они признаны виновными в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества с применением насилия в отношении сотрудника мест лишения свободы.

Установлено, что у одного из осуждённых во время личного обыска в период выводки сотрудники УФСИН обнаружили и изъяли спичечный коробок, в котором находился лист бумаги с незаконной перепиской. Чтобы скрыть переписку, мужчина начал оказывать сопротивление.

Второй осуждённый из «ложно понятого чувства товарищества» присоединился к приятелю, и они совместно применили к сотрудникам физическое насилие, не опасное для жизни и здоровья.

Райсуд признал их виновными и назначил им наказание по 2 года 9 месяцев лишения свободы каждому, которое они должны отбывать дополнительно. Приговор в законную силу не вступил, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.

осужденные колония
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
В Забайкалье осуждённые напали на сотрудников ФСИН, чтобы скрыть переписку
Происшествия, 11.09.2019
Обоим осуждённым добавили к сроку по 2 года и 9 месяцев
В Бурятии директор стройфирмы обвиняется в ущербе на 19 миллионов
В Бурятии директор стройфирмы обвиняется в ущербе на 19 миллионов
Происшествия, 11.09.2019
Он завысил цену за работу на военном объекте в Улан-Удэ  
Забайкальцам вернули украденные велосипеды
Забайкальцам вернули украденные велосипеды
Происшествия, 11.09.2019
Один из велосипедов украл парень, возвращаясь с дискотеки  

Забайкалка обокрала спящую знакомую
Забайкалка обокрала спящую знакомую
Происшествия, 11.09.2019
Они ночевали вместе в одном номере гостиницы
В лобовом ДТП в Иркутской области пострадали водители
В лобовом ДТП в Иркутской области пострадали водители
Происшествия, 11.09.2019
Пострадавших в тяжёлом состоянии доставили в больницу
В Бурятии таксист вёз мешок конопли: видео
В Бурятии таксист вёз мешок конопли: видео
Происшествия, 11.09.2019
Молодой человек уверенно отвечал на допросе
В Улан-Удэ лжесотрудник Роспотребнадзора пытался изъять фрукты
В Улан-Удэ лжесотрудник Роспотребнадзора пытался изъять фрукты
Происшествия, 11.09.2019
Мужчина заявил продавцу, что у фруктов истёк срок годности
Иркутянка напала на сотрудников ДТП
Иркутянка напала на сотрудников ДТП
Происшествия, 11.09.2019
Таким образом женщина заступалась за сожителя
Улан-удэнец выхватил телефон из рук прохожего
Улан-удэнец выхватил телефон из рук прохожего
Происшествия, 11.09.2019
Мужчина нигде не работает, ранее привлекался к уголовной ответственности
В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога
В улан-удэнском ссузе украли ноутбук педагога
Происшествия, 11.09.2019
Вором оказался мужчина, делавший ремонт в учреждении
В Забайкалье трое мужчин украли табун лошадей
В Забайкалье трое мужчин украли табун лошадей
Происшествия, 11.09.2019
Общая стоимость табуна 1,5 млн рублей

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^