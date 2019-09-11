Забайкалка обокрала спящую знакомую

Они ночевали вместе в одном номере гостиницы



В отдел полиции по Забайкальскому району поступило сообщение о краже сотового телефона. Потерпевшая, жительница посёлка Агинское, возвращаясь домой, в Забайкальске встретила свою знакомую. Они решили переночевать в номере одной из гостиниц посёлка, а на утро потерпевшая обнаружила пропажу телефона и отсутствие своей знакомой.



Позже установили местонахождение злоумышленницы и задержали её в Могойтуйском районе. Ею оказалась 25-летняя жительница Борзи, при которой находилось украденное устройство. Она доставлена в полицию.



Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Телефон изъят и возвращен владелице, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.



