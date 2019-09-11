В Улан-Удэ водителя, оставившего место ДТП, арестовали на сутки

Он столкнулся с машиной и скрылся с места



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении водителя. Он совершил столкновение с автомобилем и оставил место ДТП.



Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.



Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба суда.

