Он столкнулся с машиной и скрылся с места
Железнодорожный районный суд Улан-Удэ рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении водителя. Он совершил столкновение с автомобилем и оставил место ДТП.
Суд постановил признать его виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде административного ареста сроком на одни сутки.
Постановление в законную силу не вступило, сообщает пресс-служба суда.
В Улан-Удэ водителя, оставившего место ДТП, арестовали на сутки
Происшествия, Фото:
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