Подвоз воды организован
Как сообщал «Байкал-Daily», вечером 8 сентября из-за выхода воды из колодца в районе улицы Оцимика 39, водовода АО «Желдорреммаш» Улан-Удэнский ЛВРЗ, было отключено холодное водоснабжение потребителям 12 домов частного сектора.
Под отключение попали потребители частного сектора с улиц Оцимика, Пятницкого, Новокузнецкая, Асеева, Серова, Береговая и 8-х малоэтажных 8-квартирных жилых дома, улицы Оцимика, 28, 19, 12ж; Пятницкого,2/2, 2/6, 2/7, 4/3; Серова, 1а, а также корпус №3 детского сада №58 «Золушка».
В ходе проведения работ 9 сентября уточнён участок отключения. Без холодного водоснабжения остались потребители 6 домов частного сектора по улиц Оцимика, Новокузнецкая и 6 малоэтажных жилых домов ул. Оцимика, 28,19,12ж; ул.Пятницкого,2/2, 2/6, 2/7, а также корпус №3 детсада «Золушка». В тот же день появилась вода в домах с улиц Оцимика, Новокузнецкая.
Без холодного водоснабжения остаются детский сад №58 и 3 малоэтажных жилых дома по улице Пятницкого, 2/2, 2/6,2/7. В детский сад организован подвоз воды. Работы продолжатся сегодня, 11 сентября, сообщается в оперативной сводке по городу.
Детский сад в Улан-Удэ остаётся без воды с воскресенье
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