В Забайкалье трое мужчин украли табун лошадей

Общая стоимость табуна 1,5 млн рублей



В полицию в Краснокаменском районе поступило сообщение о пропаже 56 коней, которые находились на вольном выпасе в степи Забайкальского района. Лошади отбились от основного табуна и перешли на территорию соседнего Краснокаменского района.



Позже была пресечена деятельность группы лиц, которые поместили в загон заблудившийся скот и намеревались незаконно продать животных в виде мяса и живым весом. Трое злоумышленников были задержаны.



Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю, украденные лошади общей стоимостью около 1,5 млн рублей были обнаружены и возвращены владельцу подсобного хозяйства.



Владелец животных обратился к начальнику УМВД России по Забайкальскому краю Александру Щеглову и выразил слова благодарности в адрес сотрудников полиции Краснокаменского района.

