Виновник ЧП бросил автомобиль и сбежал
В Бурятии судебные приставы взыскали с водителя материальный ущерб в размере 66 тысяч рублей за повреждение бензоколонки.
Водитель автомобиля на автозаправочной станции, принадлежащей ПАО «Бурятнефтепродукт», наехал на бензоколонку. В результате произошёл отрыв шланга АЗС и пролив 918 литров топлива.
После содеянного водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.
Компания обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба. Суд постановил взыскать с собственника транспортного средства причиненный материальный ущерб.
Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов. После применения комплекса мер судебным приставом-исполнителем сумма ущерба выплачена в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.
В Бурятии из-за оторванного шланга на АЗС вылилось 918 литров топлива
Происшествия, Фото:
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