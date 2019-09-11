В Бурятии из-за оторванного шланга на АЗС вылилось 918 литров топлива

Виновник ЧП бросил автомобиль и сбежал



В Бурятии судебные приставы взыскали с водителя материальный ущерб в размере 66 тысяч рублей за повреждение бензоколонки.



Водитель автомобиля на автозаправочной станции, принадлежащей ПАО «Бурятнефтепродукт», наехал на бензоколонку. В результате произошёл отрыв шланга АЗС и пролив 918 литров топлива.



После содеянного водитель бросил автомобиль и скрылся с места происшествия.



Компания обратилась в суд с иском о взыскании материального ущерба. Суд постановил взыскать с собственника транспортного средства причиненный материальный ущерб.



Исполнительный лист поступил в службу судебных приставов. После применения комплекса мер судебным приставом-исполнителем сумма ущерба выплачена в полном объёме, сообщили в пресс-службе УФССП по Бурятии.



