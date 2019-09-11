В Улан-Удэ женщина на «Паджеро» устроила тройное ДТП

ДТП произошло в Солдатском
В понедельник около 20 часов в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.
Женщина на Mitsubishi Pajero выезжала на главную дорогу на федеральную трассу «Байкал». Она совершила столкновение с Mitsubishi Colt, который ехал со стороны Истока в направлении центра города. От удара Colt выбросило на правую полосу, где он врезался в стоящий автомобиль Toyota Corolla Runx.
Водитель Toyota Corolla выезжал с прилегающей территории и остановился, чтобы пропустить попутные автомобили. В этот момент в него и врезался Mitsubishi Colt.
Машины серьёзно помяло, но, к счастью, никто из водителей не пострадал.
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Происшествия, Фото:
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