 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

11 Сентября

10 Сентября

Популярное

В Улан-Удэ женщина на «Паджеро» устроила тройное ДТП

В Улан-Удэ женщина на «Паджеро» устроила тройное ДТП
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru
ДТП произошло в Солдатском

В понедельник около 20 часов в посёлке Солдатский в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.

Женщина на Mitsubishi Pajero выезжала на главную дорогу на федеральную трассу «Байкал». Она совершила столкновение с Mitsubishi Colt, который ехал со стороны Истока в направлении центра города. От удара Colt выбросило на правую полосу, где он врезался в стоящий автомобиль Toyota Corolla Runx.

Водитель Toyota Corolla выезжал с прилегающей территории и остановился, чтобы пропустить попутные автомобили. В этот момент в него и врезался Mitsubishi Colt.

Машины серьёзно помяло, но, к счастью, никто из водителей не пострадал.


ДТП
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

На «Арбате» в Улан-Удэ умер мужчина
На «Арбате» в Улан-Удэ умер мужчина
Происшествия, 11.09.2019
Вероятно, мужчина скончался из-за сердечного приступа
В Ангарске мужчина надругался над 10-летней девочкой
В Ангарске мужчина надругался над 10-летней девочкой
Происшествия, 11.09.2019
Правоохранители разыскивают злоумышленника
В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 122 ДТП
В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 122 ДТП
Происшествия, 10.09.2019
По неосторожности нетрезвых пешеходов произошло 53 ДТП
В Чите в детском саду обрушился потолок
В Чите в детском саду обрушился потолок
Происшествия, 10.09.2019
В результате происшествия никто не пострадал
В Бурятии на пожаре погибли домашние животные
В Бурятии на пожаре погибли домашние животные
Происшествия, 10.09.2019
В результате происшествия огнём полностью уничтожены дом, надворные постройки

В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана
В Улан-Удэ назвали причины ареста сподвижников якутского шамана
Происшествия, 10.09.2019
Бурятский омбудсмен встретилась с водителем Сани-шамана, из-за ареста которого вспыхнула акция протеста
Двух главных протестующих с площади Советов Улан-Удэ задержали
Двух главных протестующих с площади Советов Улан-Удэ задержали
Происшествия, 10.09.2019
Депутата Баира Цыренова и активиста Дмитрия Баирова увезли с площади для дачи показаний
12 кг набора для бульона без документов хранили в магазине Улан-Удэ
12 кг набора для бульона без документов хранили в магазине Улан-Удэ
Происшествия, 10.09.2019
Составлены протоколы об административном нарушении
Улан-удэнец пырнул приятеля в живот за пощёчину
Улан-удэнец пырнул приятеля в живот за пощёчину
Происшествия, 10.09.2019
Житель Бурятии схватился за нож, когда получил по лицу
В Улан-Удэ подросток залез в окно и стащил смартфон
В Улан-Удэ подросток залез в окно и стащил смартфон
Происшествия, 10.09.2019
Несовершеннолетний грабитель попал в квартиру через открытое окно

Позитив

Реплика

Куда сходить?

Лонгриды

Блоги

Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
353-й
02.09.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
200 эвенков Россошино vs Нефритовый «бизнес» ЗГРП
29.06.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Волшебная власть воды
17.06.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Врачи Бурятии: наказать vs помочь
28.05.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Отчёт по проектам
22.04.2019
Александра Мяханова
Александра Мяханова
Доцент кафедры уголовного права и криминологии юридического факультета БГУ
Бомжи: отстреливать или запирать в вольеры?
01.04.2019
Борислав Таро
Борислав Таро
Борислав Таро, художник. Интернет-галерея - https://borislav.in.gallerix.ru/
Долг перед женщиной
05.03.2019
Загрузка...
^