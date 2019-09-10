В Улан-Удэ «УАЗ» хотел «протиснуться» и устроил ДТП с маршруткой









Сегодня около 12 часов на перекрёстке на улице Бабушкина в Улан-Удэ произошло тройное ДТП.Двигавшийся в сторону телецентра водитель «УАЗ» при перестроении совершил столкновение с «Рено Дастер» и маршруткой №44. Судя по всему, «УАЗ» пытался «протиснуться» между этими двумя транспортными средствами. Однако свои возможности водитель «буханки» явно переоценил.Из-за аварии было затруднено движение в сторону сотых кварталов – три участника ДТП заняли сразу две полосы движения.