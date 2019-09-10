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В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 122 ДТП

В Бурятии с начала года по вине пьяных водителей произошло 122 ДТП
Происшествия, 
По неосторожности нетрезвых пешеходов произошло 53 ДТП

В Бурятии остаётся напряжённой ситуация с потреблением алкоголя участниками дорожного движения. Так, за 8 месяцев текущего года по вине водителей в состоянии опьянения совершено 122 ДТП, в результате которых 29 человек погибли и 186 получили травмы различной степени тяжести. По неосторожности нетрезвых пешеходов произошло 53 ДТП, в которых погибло 15 человек и травмированы 38 участников дорожного движения.

Ежедневно сотрудники ДПС задерживают и отстраняют от права управления автомобилем до 20 водителей с признаками опьянения. Кроме того, проводятся дополнительные профилактические акции по массовой проверке водителей группами нарядов ДПС.

- Многие из злоумышленников были задержаны благодаря бдительности граждан, своевременно передавших информацию о нетрезвом водителе в дежурную часть ГИБДД. Всего с начала года сотрудниками Госавтоинспекции задержаны и отстранены от права управления транспортным средством свыше 4700 водителей, - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

В преддверии Всероссийского дня трезвости в столице Бурятии сотрудники Госавтоинспекции и республиканского наркодиспансера провели акцию «Не пей за рулем». Автоинспекторы, врачи и волонтёры напомнили автомобилистам о недопустимости управления машиной в состоянии опьянения.

Местом проведения мероприятия стала одна из оживлённых улиц Улан-Удэ. Сотрудники ГИБДД останавливали автолюбителей и разъясняли меры административной и уголовной ответственности за нарушения ПДД, связанные с управлением транспортным средством в нетрезвом виде. Также полицейские приводили примеры ДТП с участием пьяных водителей и рассказывали о последствиях таких поездок.

Врачи-наркологи и волонтёры, в свою очередь, напоминали о том, как влияет алкоголь на психологическое и физическое состояние водителя и способность управлять машиной. Они раздали листовки с рекомендациями по трезвому вождению и наклеили стикеры на стёкла машин с призывами не употреблять алкоголь за рулём. 

Проведением акции сотрудники ГИБДД и медики дали в регионе старт мероприятиям месячника трезвости. В рамках него в республике пройдут тематические акции, семинары, лекции с демонстрацией видеороликов, конкурсы, уроки трезвости, флешмобы. 
ДТП
 
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