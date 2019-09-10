В результате происшествия никто не пострадал
Следователями проводится проверка обстоятельств, в результате которых 9 сентября произошло обрушение потолка в одном из детских садов Читы.
- Процессуальная проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), - сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Забайкальскому краю.
Проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В результате происшествия никто не пострадал – дети в это время находились на прогулке.
В Чите в детском саду обрушился потолок
Происшествия, Фото:
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