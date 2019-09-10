Он заблудился в тайге
В Нижнеудинском районе Иркутской области полицейские совместно со спасателями МЧС разыскали без вести пропавшего 17–летнего сборщика кедрового ореха.
С заявлением в дежурную часть полиции обратились родственники пропавшего. Утром 7 сентября молодой человек вместе с семьёй отправился в лес, расположенный в районе 71-ого километра автодороги Нижнеудинск-Нерса, для заготовки кедрового ореха. В тайге они разделились и договорились встретиться через несколько часов, однако подросток к назначенному времени не вернулся. После самостоятельных поисков родные обратились за помощью в полицию.
На розыск пропавшего было ориентировано свыше 50 полицейских и волонтёров. Сформированы поисковые группы из сотрудников уголовного розыска, участковых уполномоченных, кинологов. Больше двух суток правоохранители и спасатели прочёсывали лесной массив.
Сегодня с борта вертолёта молодого человека заметили на берегу реки Бирюса, примерно в 10 километрах от места исчезновения. В настоящее время юноша возвращён в семью, его жизни и здоровью ничего не угрожает, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.
В Иркутской области разыскали 17–летнего сборщика кедрового ореха
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