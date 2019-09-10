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В Иркутской области разыскали без вести пропавшего мальчика

В Иркутской области разыскали без вести пропавшего мальчика
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Третьеклассник заигрался до наступления темноты

В Тулуне на протяжении ночи искали без вести пропавшего третьеклассника. Сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика поступило в полицию накануне в полночь. Бабушка заявила, что школьник не вернулся с прогулки, ранее подобным образом внук себя не вел.

На розыск ориентировали все наружные службы ОВД, инспекторов ПДН, участковых уполномоченных полиции и оперативников. Поисковые группы обследовали весь жилой массив Тулуна, включая его окрестности. Были проверены детские площадки, скверы, круглосуточные магазины и другие места пребывания граждан.

Сегодня утром мальчика обнаружили живым и здоровым на одной из улиц. Со слов мальчика, он заигрался до наступления темноты и не решился ночью возвращаться домой. С третьеклассником проведена профилактическая беседа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. 
розыск
 
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