В Иркутской области разыскали без вести пропавшего мальчика



В Тулуне на протяжении ночи искали без вести пропавшего третьеклассника. Сообщение об исчезновении 10-летнего мальчика поступило в полицию накануне в полночь. Бабушка заявила, что школьник не вернулся с прогулки, ранее подобным образом внук себя не вел.



На розыск ориентировали все наружные службы ОВД, инспекторов ПДН, участковых уполномоченных полиции и оперативников. Поисковые группы обследовали весь жилой массив Тулуна, включая его окрестности. Были проверены детские площадки, скверы, круглосуточные магазины и другие места пребывания граждан.



Сегодня утром мальчика обнаружили живым и здоровым на одной из улиц. Со слов мальчика, он заигрался до наступления темноты и не решился ночью возвращаться домой. С третьеклассником проведена профилактическая беседа, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

