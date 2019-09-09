Подросток отказался пройти процедуру освидетельствования
7 сентября, когда отмечался День города, в Улан-Удэ на улице Коммунистическая сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, за рулём которого оказался пьяный 16-летний подросток.
Законный представитель подростка отказалась выезжать на место происшествия, поэтому был приглашён педагог учреждения, в котором обучается молодой человек. В его присутствии нарушителю предложили пройти процедуру освидетельствования, однако он отказался.
Собранные сотрудниками полиции материалы будут направлены в районную комиссию по делам несовершеннолетних, сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
- Родителям, бабушкам и дедушкам подростков следует исключить любую возможность свободного доступа к ключам от транспортных средств. Взрослым следует провести беседы с детьми о недопустимости фактов управления автомобилем, не имея соответствующих прав, - рекомендует Госавтоинспекция.
Как сообщал «Байкал-Daily», 8 сентября произошло массовое ДТП по улице Ербанова. По предварительной информации, виновник ДТП был в алкогольном опьянении.
В Улан-Удэ поймали 16-летнего пьяного водителя
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