В мае были арестованы ключевые фигуры громкого уголовного дела
Следственные органы предъявили обвинение бывшему заместителю гендиректора ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение имени Е.П. Славского» Владимиру Евдокимову в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.
По версии следствия, Евдокимов в 2017 году выступил посредником при получении взятки гендиректором ПАО «ППГХО» Глотовым от директора ООО «АргуньСервисТранс» Пашаева за заключение договора об оказании услуг по организации питания работников ПАО «ППГХО».
Следователи установили, что Евдокимов по указанию Глотова предложил Пашаеву заключить договор по организации питания работников предприятия на общую сумму свыше 70 млн рублей за так называемый откат в размере 20 процентов от суммы договора.
По решению суда Евдокимова заключили под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершённого преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Забайкальскому краю.
Как сообщал «Байкал-Daily», громкое уголовное дело произошло в мае этого года, тогда был арестован гендиректор ПАО «ППГХО» Александр Глотов и Орхан Пашаев – депутат районного совета.
В Забайкалье арестован замгендиректора ППГХО
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