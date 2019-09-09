Мужчины пытались избавиться от наркотиков во время погони
Наряд группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии в Нижнеудинском районе Иркутской области от дежурного получил информацию о подозреваемых. Из посёлка Куряты в сторону города Нижнеудинск следовал автомобиль ВАЗ-2105, в котором, по предварительной информации, находились молодые люди с наркотиками.
Патрульные направились на автодорогу Р255 «Сибирь». Спустя некоторое время, росгвардейцы обнаружили разыскиваемый автомобиль.
Заметив на дороге патрульный автомобиль вневедомственной охраны, подозреваемые резко сменили направление движения и стали выбрасывать из автомобиля пакеты и сумки с наркотиками.
Сотрудникам Росгвардии удалось остановить ВАЗ-2105, в котором находилось пять мужчин в возрасте от 31 до 35 лет. В разговоре с росгвардейцами они не смогли объяснить, почему пытались скрыться, и что хранилось в пакетах.
На место была вызвана следственно-оперативная группа. По данному факту возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба Росгвардии по Иркутской области.
В Иркутской области из машины на ходу швыряли сумки с наркотиками
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