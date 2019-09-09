В Бурятии спасли замерзающих грибников

Их автомобиль застрял в грязи, и они не могли самостоятельно выбраться



7 сентября в Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС поступило сообщение о том, что в Кабанском районе сборщикам дикоросов требуется помощь.



В этот день две женщины и пожилой мужчина собирали грибы, но приблизительно в 30 километрах от села Инкино их автомобиль застрял в грязи, и они не могли самостоятельно выбраться. По словам потерявшихся, они начали замерзать. К тому же, не могли определить своё местоположение.



На помощь грибникам сразу выехали спасатели Посольского поисково-спасательного подразделения.



- Пересечённая местность исчерчена сетью лесных дорог, ориентироваться в которых очень сложно. Уже стемнело, температура упала почти до 0, - рассказал спасатель Посольского поисково-спасательного подразделения Алексей Филонов. - Мы поддерживали с потерявшимися связь по сотовому телефону, вели поиск при помощи сигнальных ракет, но грибники их не видели. Нам пришлось включить сирену. Только тогда нас услышали, и через какое-то время мы вышли на потерявшихся.



Спасатели вытащили застрявший автомобиль из грязи и сопроводили сборщиков до населённого пункта. Всего в спасательной операции участвовали два спасателя и одна единица техники, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Бурятии.

