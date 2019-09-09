Парня нашли в заброшенном доме
Ночью в продуктовом магазине в Кяхте неизвестные разбили стеклопакет входной двери и проникли в помещение. Вор разбил стекло камнем, а затем похитил алкоголь и продукты. На сигнал сработавшей охранной сигнализации незамедлительно выехала группа задержания вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба Росгвардии по Бурятии.
Увидев следы взломанной двери, росгвардейцы заблокировали периметр.
Подозреваемый был найден на окраине города, в одном из заброшенных домов. При нём были обнаружены похищенные алкогольные напитки и продукты.
Задержанный, 15-летний подросток, был доставлен в отдел полиции для принятия правового решения.
Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража».
В Бурятии подросток разбил окно магазина и украл алкоголь
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