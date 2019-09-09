В Бурятии под колёса попал пьяный пешеход

Он переходил дорогу не по «зебре»
7 сентября около 9 часов вечера в Кяхте 32-летний водитель «Тойоты Ипсум» на улице Сухэ-Батора наехал на 59-летнего местного жителя. Мужчина переходил дорогу вне зоны пешеходного перехода.
С открытой черепно-мозговой травмой и переломом ключицы пешеход был доставлен в больницу.
По предварительной информации, мужчина находился в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Сотрудники полиции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего.
Как сообщал «Байкал-Daily», в тот же день в Улан-Удэ получил травмы молодой человек
, который шёл по обочине и на которого после ДТП наехал автомобиль.
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