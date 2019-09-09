Жителя Бурятии посадили почти на 5 лет за 39 рыб

Мужчина выловил несколько щук, сорог и омулей
Баргузинский районный суд в Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, который в октябре 2018 года незаконно рыбачил в озере Арангатуй Забайкальского национального парка.
Гражданин поймал сетями 8 омулей, 15 щук, 15 сорог и одного налима. Ущерб государству был оценён в 17,2 тысячи рублей.
Решением суда он признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч.3 ст. 256 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Ранее данный гражданин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».
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Происшествия, Фото:
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