Жителя Бурятии посадили почти на 5 лет за 39 рыб

Происшествия, Фото: Сергей Тарасенко

Мужчина выловил несколько щук, сорог и омулей



Баргузинский районный суд в Бурятии вынес приговор в отношении мужчины, который в октябре 2018 года незаконно рыбачил в озере Арангатуй Забайкальского национального парка.



Гражданин поймал сетями 8 омулей, 15 щук, 15 сорог и одного налима. Ущерб государству был оценён в 17,2 тысячи рублей.



Решением суда он признан виновным в незаконной добыче водных биологических ресурсов (ч.3 ст. 256 УК РФ). Ему назначено наказание в виде 4 лет 7 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.



Ранее данный гражданин неоднократно привлекался к административной и уголовной ответственности за нарушения природоохранного законодательства, сообщили в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

