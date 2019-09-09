Трое жителей Братска изнасиловали женщину в её доме

Мужчины хотели выяснить отношения с её супругом, которого не оказалось дома



Следственные органы предъявили обвинение троим жителям Братска в изнасиловании. В одном из сёл Братского района, 1 сентября ночью трое мужчин возрастом от 24 до 29 лет, в ходе распития спиртных напитков в гостях у своего друга, решили выяснить отношения с одним из местных жителей.



Не застав его дома, мужчины договорились надругаться над его супругой, которая находилась дома с малолетним ребёнком. Все требования женщины покинуть её дом, просьбы оставить её в покое, молодые люди игнорировали и применяли к женщине физическую силу. Затем, угрожая убийством, они изнасиловали её.



Кроме того, мужчины пригрозили сжечь дом и расправиться над женщиной, если она заявит о случившемся в правоохранительные органы.



На следующий день следователи и сотрудники угрозыска установили и задержали всех подозреваемых.



Райсуд в отношении каждого обвиняемого избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Санкция статей (ч.2 ст.131 УК РФ, ч.2 ст.132 УК РФ) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.





