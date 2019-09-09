Братчанка перевела деньги лженачальнику

Она хотела помочь «генеральному директору»



Вечером 7 сентября в полицию города Братск Иркутской области поступило заявление от продавца одного из магазинов. Женщина рассказала, что неизвестный позвонил на рабочий телефон, представился генеральным директором компании, в которой работает братчанка и сказал, что заказал новое оборудование для магазина. Однако для его установки необходимо оплатить услуги поставщика.



Стараясь выполнить указание лженачальника, женщина направилась к банкомату и перевела на указанный им счёт порядка 10 тысяч рублей. После номер телефона псевдоруководителя оказался заблокирован. Осознав, что её обманули, она обратилась за помощью в полицию.



Правоохранители установили, что аферист звонил с телефонного номера, зарегистрированного в Самарской области, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.



