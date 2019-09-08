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Житель Бурятии проник в магазин, разобрав трубу печного отопления

Житель Бурятии проник в магазин, разобрав трубу печного отопления
Происшествия, 
Он украл из помещения сигареты 

Сотрудники Закаменского отдела полиции задержали подозреваемого в краже.

Злоумышленник – 32-летний житель села Ехэ-Цакир – в одну из августовских ночей украл табачную продукцию из помещения организации, которая, помимо основной деятельности, занимается продажей некоторых товаров. При этом в помещение он проник, разобрав трубу печного отопления.

По словам сельчанина, в момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения. Ранее не судим.

Правоохранители изъяли часть украденного по месту жительства мужчины. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии. 
кража
 
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