Житель Бурятии проник в магазин, разобрав трубу печного отопления

Он украл из помещения сигареты
Сотрудники Закаменского отдела полиции задержали подозреваемого в краже.
Злоумышленник – 32-летний житель села Ехэ-Цакир – в одну из августовских ночей украл табачную продукцию из помещения организации, которая, помимо основной деятельности, занимается продажей некоторых товаров. При этом в помещение он проник, разобрав трубу печного отопления.
По словам сельчанина, в момент совершения преступления он находился в состоянии опьянения. Ранее не судим.
Правоохранители изъяли часть украденного по месту жительства мужчины. Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ (Кража). Ведётся следствие, сообщает пресс-служба МВД по Бурятии.
Он украл из помещения сигареты
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