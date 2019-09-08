В Забайкалье пенсионерка заблудилась и провела в лесу 5 дней



2 сентября в полицию в Сретенском районе Забайкалья поступило сообщение о безвестном исчезновении 67-летней женщины. 30 августа пенсионерка пешком отправилась по старой лесной дороге из села Адом в село Чикичей и не дошла до пункта назначения.



На протяжении двух дней поисковые группы прочёсывали труднодоступную болотистую местность. В результате 4 сентября обессилевшая пенсионерка была обнаружена. Проведя в лесу пять дней, женщина не могла самостоятельно передвигаться. Из подручных средств смастерили носилки, с помощью которых донесли женщину до транспортного средства и затем доставили в районную больницу.



В настоящее время состояние пожилой женщины оценивается как удовлетворительное. Она благодарна полицейским и всем, кто принимал участие в её поисках, за спасение жизни, сообщает пресс-служба УМВД России по Забайкальскому краю.





