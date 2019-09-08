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В Иркутской области руководитель турфирм присваивал деньги клиентов

В Иркутской области руководитель турфирм присваивал деньги клиентов
Происшествия,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Пострадали от его действий пятнадцать человек

В Приангарье органами предварительного следствия для сбора необходимых материалов уголовного дела устанавливаются сведения о гражданах, пострадавших от действий турфирм.

Расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере». По версии правоохранителей, руководитель туристических фирм ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +» с марта 2016 года присваивал себе деньги клиентов.

В настоящее время известно, что пострадали от действий предполагаемого злоумышленника, как минимум, пятнадцать человек. Не исключено, что потерпевших, обращавшихся в упомянутые фирмы, могло быть больше.

Клиентов ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +», чьи условия договора были нарушены, и они пострадали от действий сотрудников фирм, следствие просит обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 9, каб. 503, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.  
уголовное дело
 
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