В Иркутской области руководитель турфирм присваивал деньги клиентов

Происшествия, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Пострадали от его действий пятнадцать человек



В Приангарье органами предварительного следствия для сбора необходимых материалов уголовного дела устанавливаются сведения о гражданах, пострадавших от действий турфирм.



Расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере». По версии правоохранителей, руководитель туристических фирм ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +» с марта 2016 года присваивал себе деньги клиентов.



В настоящее время известно, что пострадали от действий предполагаемого злоумышленника, как минимум, пятнадцать человек. Не исключено, что потерпевших, обращавшихся в упомянутые фирмы, могло быть больше.



Клиентов ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +», чьи условия договора были нарушены, и они пострадали от действий сотрудников фирм, следствие просит обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 9, каб. 503, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

