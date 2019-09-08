Пострадали от его действий пятнадцать человек
В Приангарье органами предварительного следствия для сбора необходимых материалов уголовного дела устанавливаются сведения о гражданах, пострадавших от действий турфирм.
Расследуется уголовное дело, возбужденное по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение в крупном размере». По версии правоохранителей, руководитель туристических фирм ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +» с марта 2016 года присваивал себе деньги клиентов.
В настоящее время известно, что пострадали от действий предполагаемого злоумышленника, как минимум, пятнадцать человек. Не исключено, что потерпевших, обращавшихся в упомянутые фирмы, могло быть больше.
Клиентов ООО «Авантаж Трэвэл», ООО «Сибирия» и ООО «Сибирия +», чьи условия договора были нарушены, и они пострадали от действий сотрудников фирм, следствие просит обращаться по адресу: г. Иркутск, ул. Трудовая, 9, каб. 503, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
В Иркутской области руководитель турфирм присваивал деньги клиентов
Происшествия, Фото:
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