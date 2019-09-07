Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу

Он напал на неё в торговом павильоне



Утром 6 сентября в полицию поступило заявление от 41-летней жительницы Гусиноозёрска о грабеже. Женщина рассказала, что в торговом павильоне бывший сожитель отнял у неё деньги.



Полицейские задержали мужчину. Постоянного источника дохода он не имеет, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.



Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.

