Он напал на неё в торговом павильоне
Утром 6 сентября в полицию поступило заявление от 41-летней жительницы Гусиноозёрска о грабеже. Женщина рассказала, что в торговом павильоне бывший сожитель отнял у неё деньги.
Полицейские задержали мужчину. Постоянного источника дохода он не имеет, ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступление.
Возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж», сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.
Житель Бурятии ограбил бывшую сожительницу
Происшествия, Фото:
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