Улан-удэнец испугался и оставил место ДТП

За это мужчину лишили прав



Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес постановление в отношении мужчины, оставившего место ДТП.



На суде мужчина вину признал, он пояснил, что оставил место аварии, поскольку испугался. Водитель заявил, что раскаивается и просил назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством.



При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и совершение правонарушения впервые. Отягчающих обстоятельств установлено не было.



- Судом признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.



Постановление в законную силу не вступило.



