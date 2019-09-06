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Улан-удэнец испугался и оставил место ДТП

Улан-удэнец испугался и оставил место ДТП
Происшествия,  Фото:pixabay.com
За это мужчину лишили прав

Железнодорожный районный суд Улан-Удэ вынес постановление в отношении мужчины, оставившего место ДТП.

На суде мужчина вину признал, он пояснил, что оставил место аварии, поскольку испугался. Водитель заявил, что раскаивается и просил назначить наказание в виде лишения права управления транспортным средством.

При назначении наказания суд учёл в качестве смягчающих обстоятельств признание вины, раскаяние в содеянном и совершение правонарушения впервые. Отягчающих обстоятельств установлено не было.

- Судом признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.2 ст. 12.27 КоАП РФ, назначено наказание в виде лишения права управления транспортными средствами сроком на 1 год, - сообщили в пресс-службе Железнодорожного районного суда Улан-Удэ.

Постановление в законную силу не вступило.

ДТП
 
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