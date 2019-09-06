Ангарчанин ушёл в лес на поиски тёщи и сам пропал

Мужчина сутки ходил по лесу



В Ангарске 62-летний заблудившийся грибник сутки провёл в лесу.



Вчера с заявлением о розыске в полицию обратился сын пропавшего. Днём мужчина с семьёй поехал за грибами в лес, расположенный в районе СНТ «Саяны» деревни Стеклянка Ангарского района. Через несколько часов заблудилась его 80-летняя тёща, и он отправился её искать. В результате пожилая женщина нашла дорогу обратно, а зять не вернулся. Мобильный телефон он с собой не брал.



На его поиск было ориентировано более 20 человек. Личный состав полиции, спасатели и волонтёры прочёсывали лес и окрестности.



Сегодня пожилой мужчина вышел навстречу поисковикам, услышав подаваемые ими звуковые сигналы. Как оказалась, он хорошо знает эту местность и всё это время искал свою тёщу.



С начала весенне-летнего сезона в лесах Иркутской области заблудились 32 человека, трое до сих пор не найдены, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

