Иркутянин поджёг дом, чтобы скрыть кражу золота

Несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого



В Иркутске сгорел жилой дом в садоводстве «Кооператор». Вскоре полицейским заявление от владелицы дома. После того, как пожарные потушили постройку, 46-летняя иркутянка обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью около 170 тысяч рублей.



Через несколько часов сыщики задержали 35-летнего жителя Иркутска. Оказалось, что его наняла потерпевшая для ремонтных работ.



Подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, сознался в краже. Он пояснил, что поджёг электропроводку зажигалкой и устроил пожар, чтобы скрыть кражу.



Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.









