Несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого
В Иркутске сгорел жилой дом в садоводстве «Кооператор». Вскоре полицейским заявление от владелицы дома. После того, как пожарные потушили постройку, 46-летняя иркутянка обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью около 170 тысяч рублей.
Через несколько часов сыщики задержали 35-летнего жителя Иркутска. Оказалось, что его наняла потерпевшая для ремонтных работ.
Подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, сознался в краже. Он пояснил, что поджёг электропроводку зажигалкой и устроил пожар, чтобы скрыть кражу.
Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.
Иркутянин поджёг дом, чтобы скрыть кражу золота
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