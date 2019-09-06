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Иркутянин поджёг дом, чтобы скрыть кражу золота

Иркутянин поджёг дом, чтобы скрыть кражу золота
Происшествия, 
Несколько часов потребовалось сотрудникам уголовного розыска, чтобы задержать подозреваемого

В Иркутске сгорел жилой дом в садоводстве «Кооператор». Вскоре полицейским заявление от владелицы дома. После того, как пожарные потушили постройку, 46-летняя иркутянка обнаружила пропажу золотых украшений стоимостью около 170 тысяч рублей.

Через несколько часов сыщики задержали 35-летнего жителя Иркутска. Оказалось, что его наняла потерпевшая для ремонтных работ.

Подозреваемый, который ранее привлекался к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков, сознался в краже. Он пояснил, что поджёг электропроводку зажигалкой и устроил пожар, чтобы скрыть кражу.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Кража» и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества», сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.




кража
 
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