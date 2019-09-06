18-летний парень обокрал соседку
4 сентября в отделение полиции п. Онохой поступило сообщение от 28-летней жительницы села Нижние Тальцы. Неизвестный украл с крыльца дома её сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.
Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 18-летнего соседа по улице. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.
Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает МВД по Бурятии.
Полицейские призывают граждан не оставлять ценные вещи без присмотра.
Житель Бурятии украл телефон с крыльца дома
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