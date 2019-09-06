Житель Бурятии украл телефон с крыльца дома

18-летний парень обокрал соседку



4 сентября в отделение полиции п. Онохой поступило сообщение от 28-летней жительницы села Нижние Тальцы. Неизвестный украл с крыльца дома её сотовый телефон стоимостью 15 тысяч рублей.



Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого – 18-летнего соседа по улице. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за кражу.



Возбуждено уголовное дело о краже, сообщает МВД по Бурятии.



Полицейские призывают граждан не оставлять ценные вещи без присмотра.



