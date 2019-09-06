Трое забайкальцев обчистили строительное предприятие

Оперативники установили, что ночью к сторожу пришёл напарник, с которым они распивали спиртные напитки. Когда мужчина уснул, вор и его подельники взломали в гаражном боксе дверные запоры и украли имущество общей стоимостью более 500 тысяч рублей.









В Каларском районе Забайкальского края украли компрессор, электростанцию и электроинструменты с территории строительного предприятия.В результате расследования трое подозреваемых были задержаны. Один из них ранее неоднократно судимый за различные преступления, попытался скрыться из региона, однако был задержан оперативниками в поезде.Место сбыта похищенного удалось установить. В настоящее время все изъято и возвращено владельцу.По факту кражи возбуждено уголовное дело. В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписке о невыезде и надлежащем поведении, сообщает пресс-службы УМВД по Забайкальскому краю.